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Edirne Ticaret Borsası

12.11.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

BuğdayKg3,5443,681AyçiçeğiKg6,7767,481ArpaKg2,5962,596KanolaKg5,0005,000Süpürge teliKg17,00017,000KuzuKg24,00029,000TokluKg18,50018,500

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