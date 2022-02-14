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Edirne Ticaret Borsası

14.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,8574,079AyçiçeğiKg9,0009,801Süpürge TeliKg16,34020,020DanaKg27,80044,480İnekKg15,00032,510DüveKg27,00041,130KoyunKg18,00021,450KuzuKg33,08040,600Süt KuzusuKg37,50042,000TokluKg27,60033,550

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