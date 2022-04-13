Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,470 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 27 işlemde 203 ton buğday, kilogramı en düşük 5,005 lira, en yüksek 5,470 liradan alıcı buldu.



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