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Edirne Ticaret Borsası

06.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,209 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 3 işlemde 25 ton buğday, kilogramı en düşük 5,118 lira, en yüksek 5,209 liradan alıcı buldu.

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