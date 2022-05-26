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Edirne Ticaret Borsası

26.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,992 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 12 işlemde 75 ton buğday, kilogramı en düşük 5,417 lira, en yüksek 5,992 liradan alıcı buldu.

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