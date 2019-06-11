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Edirne Tren Garı'nda düzensiz göçmen denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

Edirne Tren Garı'nda düzensiz göçmen denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'de tren garında polis ve bekçiler düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, çok sayıda düzensiz göçmenin trenle kente geleceği ihbarı üzerine güvenlik güçleri Edirne Garı'nda denetim yaptı.

Belgesi olmayan bazı göçmenlerin gara varmadan trenden atladığı iddiası üzerine, bekçiler ve polis ekipleri garın çevresinde çalışma yaptı.

Trenden inen Afganistan, Filistin ve Cezayir uyruklu 42 kişi bekleme salonuna alındı.

Yabancı uyrukluların belgeleri incelendi, belgeleri olanlar denetimin ardından gardan ayrıldı.

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düzensiz göçmen Edirne garı tren

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