Edirne Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'na saldırıda yeni gelişme! Saldırgan tutuklandı

Olay dün gece Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi. İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Anıtı saran alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"ADALET HER KARANLIĞI DAĞITIR, YAKILIP YIKILARAK YOK EDİLEMEZ"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.

EDİRNE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada da 3 Şubat tarihinde saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, "Adalet Heykeli'nin yakılması olayının şüphelisi emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtları incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltında, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi.

"DAHA BÜYÜĞÜ YAPILACAK"

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını dile getiren Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü aynı alana yapacaklarını kaydetti.

İlçe sakinleri de anıta gelerek olaya tepki gösterdi. Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, elinde madde taşıyan şüphelinin yaklaşarak anıtı ateşe vermesi yer alıyor.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ç (43) ve Y.A'nın (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ç çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (AA/İHA)



