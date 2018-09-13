Edirne vali yardımcılarının 'kedi' tartışması mahkemelik oldu

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, aynı lojmanda oturan vali yardımcıları Şenol Levent Elmacıoğlu ile Mustafa Karslıoğlu, kedi besleme yüzünden tartıştı. Vali yardımcıları, birbirinden şikayetçi olurken, Edirne Valisi Günay Özdemir ise müfettiş isteyerek, idari soruşturma başlattı.

Olay, temmuz ayında, Kaleiçi semtindeki valilik lojmanlarında meydana geldi. Edirne Vali Yardımcısı olarak görev yapan Şenol Levent Elmacıoğlu (52), lojmanda beslediği kedilerin kötü koku yaydığını belirterek, mevkidaşı Mustafa Karslıoğlu ile tartıştı. Karşılıklı sözlü hareket ettikleri öne sürülen vali yardımcıları, birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Elmacıoğlu ve Karslıoğlu'nun savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından Edirne Valisi Günay Özdemir de müfettiş isteyerek, idari soruşturma başlattı. Temmuz ayında gelen müfettişin, vali yardımcılarının ve tanıkların ifadelerini aldığı belirtildi. Mahkemeye taşınana sözlü tartışmanın ardından Elmacıoğlu ve Karslıoğlu'nun Edirne'den gitmek için tayin istediği; ancak sadece Mustafa Karslıoğlu'nun Antalya'ya tayininin çıktığı öğrenildi.

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