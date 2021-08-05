Edirne Valiliği duyurdu: Anız yakanlara dönüm başına 80 lira ceza verilecek

Edirne Valiliğince hazırlanan eylem planı çerçevesinde, anız yakılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek, anız yakanlara dönüm başına 80 lira 39 kuruş idari para cezası verilecek.

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahalde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak.

Öte yandan "kontrollü anız yakılması" hükmü ise uygulanmayacak, tebliğe aykırı hareket edenlere 427 lira ceza verilecek.

"YANGIN ÇIKARANLARLA İLGİLİ CEZALAR ARTIRILMALI"

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'nin orman yangınlarına üzüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin adeta ciğerlerinin yandığını belirten Geçmiş, "Yangınların çıkmasına sebep olanlara ağır para cezası ve hapis cezaları verilmelidir. Bugün Muğla'da, Antalya'da yaşadığımız olaylar bu işin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir." dedi.

Komisyon Başkanı Can da Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınların herkesi üzdüğünü, tedbirlerin daha çok artırılması gerektiğini kaydetti.

İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç ise yangın çıkaranlarla ilgili cezaların daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

AA

