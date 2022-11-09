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Edirne Valiliği duyurdu: Sınırda Bulgar polisin silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

09.11.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valiliği, Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup ile Bulgaristan polisi arasında çıkan ve bir Bulgar polisinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Edirne Valiliği duyurdu: Sınırda Bulgar polisin silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Bulgaristan sınırında Bulgar polis memurunun silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 21.35 sıralarında Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında yaşanan silahlı saldırıda bir Bulgaristan polis memurunun hayatını kaybettiği anımsatıldı.

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Konuyla ilgili Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu zanlıların yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.E. isimli şahıslar yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bulgaristan Emniyet Teşkilatına ve Bulgaristan halkına başsağlığı dilekleri iletildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bulgaristan Edirne

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