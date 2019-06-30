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Edirne Valisi Canalp not kağıtlarına yetişemeyince yazılım geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "254 köyün tamamını gezdikten sonra baktık ki bu iş olacak gibi değil, 3 bin 500 tane takip etmem gereken iş birikmiş, bunun için özel bir bilgisayar yazılımı geliştirdim"

EDİRNE (AA) - Mesaiye gün doğmadan başlamasıyla bilinen Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılacak işleri takip etmek amacıyla yazılım geliştirdi.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tüm ilçeleri ile 254 köyünü gezdiğini, bu geziler sonucunda "Edirne'nin meşhurunun insanları olduğunu anladığını" söyledi.

Kaymakamlık ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerini yürütürken yapacağı işleri hatırlatma kartlarına yazarak çalıştığı bir sistemi olduğunu anlatan Canalp, kartları da zaman zaman "tamamlanan", "devam eden" diye kategorilere ayırdığını ifade etti.

Ancak tüm köyleri gezdikten sonra takip edilecek işlerin kartlarla takibini yapmanın zorluğunun ortaya çıktığını aktaran Vali Canalp, şunları kaydetti:

"254 köyün tamamını gezdikten sonra baktık ki bu iş olacak gibi değil, 3 bin 500 tane takip etmem gereken iş birikmiş, bunun için de özel bir bilgisayar yazılımı geliştirdim. O bilgisayar yazılımının üzerinden bütün işlerimi takip ediyorum.

Sürekli, fırsat bulduğum her akşam bu işleri tekrar kontrol ediyorum. Bu işlerin içerisinden yüzde 97'si şu anda işe ya başlamış bitmiş ya bitmeye yaklaşmış ya da rayında devam ediyor. Bundan dolayıdır ki köylerimiz, beldelerimiz ve ilçelerimizde çok iyi memnuniyet havası yakaladık.

Elimizdeki imkanları kendi bildiğimiz önceliklere göre değil kendi kafamızdaki önceliklere göre değil vatandaşımıza gittiğimizde neyi öcelik olarak görüyorsa onu baz alıp gerektiğinde kendi bütçelerimizi de sistematiğimizi de değiştirerek yaptık."

- "Önceleri tuhaf geldi"

Vali Canalp, mesaiye erken başlaması konusunda da insan zihninin en verimli çalıştığı zamanın sabahın erken saatleri olduğunu belirtti.

Güne erken başlamanın pek çok işi erken saatte bitirmek anlamına geldiğini ifade eden Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Öğleden sonra ve akşam saatlerine de çok performans gerektirmeyen işleri bırakıyor olmak benim açımdan en ideal çalışma düzenidir. Sabah erken saatlerde kalkmaya kendinizi alıştırın. Bizim arkadaşlarımıza da erken mesaiye başlama ilk başta tuhaf geldi, zorlananlar oldu ama şu anda maşallahları var hepsi işi kaptılar."

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Edirne Valisi Ekren Canalp not kağıtları Yazılım

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