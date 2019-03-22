EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp'in içerisinde olduğu makam aracının ışıksız kavşakta yayalara yol vermek için durduğu görüntüleri içeren ve bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlanan video büyük beğeni topladı.

İçişleri Bakanlığının bu yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan etmesi sonrası, pek çok etkinlik ve düzenleme ile trafikte yayaların önceliğine dikkat çekiliyor.

Bu kapsamda Edirne'de de emniyet, jandarma ekipleri çeşitli etkinlik ve denetimlerle yaya önceliğini gündemde tutarken, kara yollarına yazılan uyarılarla da sürücülerin ilgisi önceliğin yayalarda olduğuna çekiliyor.

- Vali Canalp'den örnek davranış

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, yaya önceliğinin yerleşmesi için düzenlenen programlara katılarak, bu algının artması için çaba sarf ediyor.

Bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada yayınladığı video, Canalp'in yaya önceliğine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Edirne Valisi Canalp'in içerisinde bulunduğu makam aracının, Eski Cami yakınındaki ışıksız kavşaktaki yaya geçidinde bir süre yayaların geçişi için beklediği görüntüleri içeren video, sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda beğeni aldı.

