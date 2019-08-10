HABER

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet güçlerinin trafik kontrol uygulama noktalarına katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet güçlerinin trafik kontrol uygulama noktalarına katıldı. Sürücülerle bayramlaşan Vali Canalp, emniyet kemeri, hız ve uzun yolculuklarda verilmesi gereken molalar ile ilgili sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Vekili Serdar Ülker’in katılımı ile Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, yapılan uygulamaları yerinde inceledi. Vali Canalp, sürücüler ve aileleri ile tek tek bayramlaşarak, sürücü ve yayalara bayram trafiğinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

“Arka koltuklarda oturan yolcularında emniyet kemeri takmaları son derece önemli”
İçişleri Bakanlığı’nın ‘Hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyası kapsamında hazırlanan broşürlerden sürücü ve yolcu konumundaki çocuklara dağıtarak, önemi hakkında bilgiler veren Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Emniyet müdürümüz ve Jandarma komutanımız ile beraber uygulama noktasında, halkımızla düşüncülerimizi paylaştık. Broşür dağıtma imkanımızda oldu. Emniyet kemerinin kazalarda, çok büyük bir kurtarıcı olduğunu toplumumuz, milletimiz gayet iyi biliyor. Bunu öğrendik ama aynı zamanda da bunu biraz daha ileri götürmemiz gerekiyor. Sadece ön koltuklarda oturan yolcular için değil, arka koltuklarda oturan yolcularında emniyet kemeri takmaları kazalardaki yaralanmaların ve can kayıplarının önlenmesinde son derece önemli, kıymetli ve değerli. Aynı zamanda uzun yolculuklarda en az 2 saatte bir en az 10 dakikalık kısa molalar vermekte kazaların azaltılmasında son derece tesirli ve etkili. Aynı zamanda da hız, hızı da kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.
Öte yandan, Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile resmi bayramlaşma programları düzenledi. Ayrıca Huzurevi sakinlerini de ziyaret eden Vali Canalp ve il protokolü yaşlılarla tek tek ilgilendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.