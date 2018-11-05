EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, görevine başladı.

Edirne Valiliğine atanan Canalp için karşılama töreni düzenlendi. Canalp, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada yer alan protokol üyeleriyle tanıştı.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Edirne'ye atanmasının gururunu yaşadığını dile getirerek, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Trak, Bizans ve Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan Edirne'nin önemli bir şehir olduğunu ifade eden Canalp, 3 semavi dinin de kentin ruhunda hissedildiğini belirtti.

Edirne'nin öneminin her zaman devam ettiğinin altını çizen Vali Canalp, "Edirne fethedildiği günden bu yana ülkemizin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan kapısı hüviyetindedir. Sahip olduğu 5 büyük sınır kapısıyla da aynı şekilde memleketimizin Avrupa'ya açılan penceresidir ve Balkanlar'a açılan kapısıdır. Balkanlar'da yaşayan Müslüman ve Türk coğrafyasında yaşayan insanlarımız Edirne'yi çok farklı bir gözle görmektedir." dedi.