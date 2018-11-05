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Edirne Valisi Ekrem Canalp görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp görevine başladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, görevine başladı.

Edirne Valiliğine atanan Canalp için karşılama töreni düzenlendi. Canalp, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada yer alan protokol üyeleriyle tanıştı.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Edirne'ye atanmasının gururunu yaşadığını dile getirerek, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Trak, Bizans ve Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan Edirne'nin önemli bir şehir olduğunu ifade eden Canalp, 3 semavi dinin de kentin ruhunda hissedildiğini belirtti.

Edirne'nin öneminin her zaman devam ettiğinin altını çizen Vali Canalp, "Edirne fethedildiği günden bu yana ülkemizin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan kapısı hüviyetindedir. Sahip olduğu 5 büyük sınır kapısıyla da aynı şekilde memleketimizin Avrupa'ya açılan penceresidir ve Balkanlar'a açılan kapısıdır. Balkanlar'da yaşayan Müslüman ve Türk coğrafyasında yaşayan insanlarımız Edirne'yi çok farklı bir gözle görmektedir." dedi.

1990 yıllarından başından itibaren kamu yönetimi anlayışında değişimin başladığını vurgulayan Vali Canalp, kamu yönetiminde artık yönetişim anlayışının hakim olduğunu belirterek, kentle ilgili kararların da partnerlerle, muhataplarla ve vatandaşlarla ortak alınacağının altını çizdi.

-Ekrem Canalp kimdir?

1971 Yılında Bolu İli Dörtdivan İlçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı.

1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Mülki İdare Amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas Koyulhisar, Gölova ve Ankara Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Edirne Valisi olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde "Yeni Kamu Yönetimi" konularında yüksek lisanslarını tamamladı.

İngilizce bilen Ekrem Canalp, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Edirne görev Vali Ekrem Canalp

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