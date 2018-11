Edirne Valisi Ekrem Canalp, görevine başladı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'ye atanan Vali Ekrem Canalp, Valilik bahçesindeki karşılamanın ardından görevine başladı. Vali Canalp, Edirne'nin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan pencere olduğunu ifade ederek, "Bütün kamu görevlileriyle birlikte çalışacağız. Edirne'yi daha müreffeh bir hale getireceğiz. Bundan sonra emeğimiz, çabamız, gayretimiz Edirne için olacak" dedi.

Valiler Kararnamesi ile Edirne'ye atanan İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler eski Genel Müdürü Ekrem Canalp, bu sabah Valilik bahçesinde törenle karşılandı. Polis mangasını selamlayan Vali Canalp, protokol üyeleri, daire müdürleri ve personelle tanıştı. Edirne'nin üç büyük din ve üç büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Vali Ekrem Canalp, "İçinde yaşamış olduğumuz bu il pek çok özelliği ve güzelliği bünyesinde taşıyan bir ildir. Bir kere üç büyük medeniyeti Traklar, Bizans ve Osmanlı medeniyetinin çok farklı izlerini kentin her yerinde görmek mümkündür. Bunun dışında üç büyük dinin Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın bütün güzelliklerini bu ilin içerisine sinmiş olarak ruhunuzda hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu il Meriç, Tunca ve Arda'nın kesiştiği bir coğrafyanın içerisinde yer alıyor. Bunların dışında, fethedildiği günden beridir Osmanlı ve bugün içinde ülkemizin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan kapısıdır. Sahip olduğu beş büyük sınır kapısıyla da yine aynı şekilde Avrupa'ya açılan penceresidir. Balkanlar'da yaşayan Türk ve Müslümanlar Edirne'yi çok farklı bir gözle görmektedir. Görevimizi yürütürken Edirne'ye ve Edirnelilere ilişkin sorumluluklarımızı her zaman göz önünde bulunduracağız. Bu coğrafyada yaşayanların insanların da bizlerden beklentilerini uygun şekilde ümit ediyorum ki hepimiz çaba ve gayretlerimizi göstereceğiz" diye konuştu.

'YÖNETİŞİM ANLAYIŞINDA HİZMET VERECEĞİZ'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kamu yönetiminin 1990'lardan itibaren değiştiğini ve kenti hep birlikte yöneteceklerini belirterek şunları söyledi:

"Dünyada hiçbir şey olduğu yerde durmuyor. Her şey değişim içerisinde. Kamu yönetimi de aynı şekilde değişiyor. 1990'lardan itibaren bütün dünyada kamu yönetimi de esaslı bir değişime girdi. Daha önceden kamu yönetimi olarak bildiğimiz alan, artık kamu yönetimi olarak bilinmiyor. Özel sektörde de aynı mantık geçerli. Bundan sonra hakim olan anlayış artık yönetişim anlayışıdır. Yönetim ile yönetişim arasındaki temel fark aslında Türkçenin bir güzelliğidir. Yönetişim, birden fazla kişinin karşılıklı olarak yapabildiği işi ifade eder. Bütün kararları, partnerlerimizle, ortaklarımızla, vatandaşlarımızla beraber alacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalli idarelerimizle beraber çalışacağız. Bütün kamu görevlileriyle birlikte çalışacağız. Edirne'yi daha müreffeh bir hale getireceğiz. Bundan sonra emeğimiz, çabamız, gayretimiz Edirne için olacak."

Vali Canalp, konuşmasının ardından makamına geçerek görevine başladı.