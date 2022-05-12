Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

EDİRNE VALİSİ HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 1978 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesinde dünyaya geldi.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Son olarak 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Edirne Valisi olarak atandı

Hüseyin Kürşat Kırbıyık evli ve iki çocuk babasıdır.

