HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

EDİRNE VALİSİ HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 1978 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesinde dünyaya geldi.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Son olarak 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Edirne Valisi olarak atandı

Hüseyin Kürşat Kırbıyık evli ve iki çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kucağındaki bebeğe rağmen katletmişti! Cinayet göz göre göre gelmişKucağındaki bebeğe rağmen katletmişti! Cinayet göz göre göre gelmiş
ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayıABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı
Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...Sahte gelinlerin akılalmaz tezgahı! İsteme, nişan, düğün...
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru şehit olmuştu! Kahreden detay: 1 ay önce...

Polis memuru şehit olmuştu! Kahreden detay: 1 ay önce...

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

İlginizi Çekebilir

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.