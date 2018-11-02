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Edirne Valisi Özdemir, törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, uğurlama töreniyle kentten ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, uğurlama töreniyle kentten ayrıldı.

Edirne'de 2,5 yıl görev yapan Vali Günay Özdemir için valilik bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanvekili Selçuk Çakır, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle valilik personeli katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Vali Özdemir'in makam aracındaki Türk bayrağını hiç yere indirmediğini ifade ederek, "Sayın valim, sizi bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Arabanızdaki bayrağı hiç yere indirmediniz, dimdik tuttunuz. Aslında vedalar duygusaldır; ama burada duygusallığa hiç gerek yok. Sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz" dedi.

Vali Günay Özdemir ise Edirne'nin bakış açısını ve hayat felsefesini çok değiştirdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Edirne'yi bütün ruhumla ve vücudumla yaşadığıma inanıyorum. Artık bütün hücrelerime kadar her tarafta Edirne var. Bundan sonra hem ruhumla hem de bedenimle Edirne'deyim ve Edirneliyim. Edirne benim yaşamıma çok önemli katkılar sundu. Bakış açımı değiştirdi, hayat felsefemi değiştirdi, özellikle medeniyet anlayışıma çok önemli katkılar sundu; çünkü Edirne İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir. Edirne gerçekten İstanbul'u fetheden bir şehir. O medeniyet öyle bir hale gelmiş ki bütün dünyaya barış getirmiş ve sizler de hala bu kadim medeniyetin bütün özelliklerini ruhunuzda, bedeninizde şehrinizde taşıyorsunuz, gelenlere de bunu aktarıyorsunuz, bundan dolayı da ben sizlere minnettarım."

Konuşmaların ardından kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Özdemir, ardından Edirne'den ayrıldı.

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