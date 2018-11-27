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Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Edirne ve Kırklareli çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevresinde başlayacak yağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla sabaha kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Yağış miktarının, 50-75 kg/m2 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uy

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