HABER

Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 02:12 | Son Güncelleme

EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıve Atatürk posterleri ile Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye Meydanı'na geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden, Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Topluluğa askeri bando ve mehteran ekibi de eşlik etti. Yürüyüşün sonunda 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi.

Tekirdağ Valiliği ise kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Bodrumlular Ardahan Belediye Başkanının şarkılarıyla coştuBodrumlular Ardahan Belediye Başkanının şarkılarıyla coştu
Muğla’da fener alayı coşkusuMuğla’da fener alayı coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avşa Adası’nda otluk alanda yangın

Avşa Adası'nda korkutan yangın!

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.