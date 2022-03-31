Edirne, Yalova ve Kocaeli iftar vakti ne zaman? Yalova, Kocaeli ve Edirne sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Edirne, Yalova ve Kocaeli'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Edirne, Yalova ve Kocaeli iftar vakti ne zaman?

EDİRNE, YALOVA VE KOCAELİ İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Edirne, Yalova ve Kocaeli'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

EDİRNE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

YALOVA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







