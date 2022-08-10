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Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

10.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasaport uygulamasının kaldırılıp kimlikle geçişe izin verilmesi sonrasında Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşı sayısında artış yaşandı. Bu karar Edirne'deki ticareti katlarken, Türkiye’nin çeşitli illerindeki esnaf da kentte mağaza açmak için sıraya girdi. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelip alışveriş yapmasının diğer illerdeki esnafın iştahını kabarttığını söyledi.

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye Bulgaristan vatandaşlarından sonra çevre illerdeki esnaf da akın ediyor. Kimlikle Türkiye'ye gelme kararı sonrasında Edirne'de ticaret artarken çevre illerdeki esnaf da kentte dükkan açmak için sıraya girdi. Edirne’de esnaf sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığı belirtilirken, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelip alışveriş yapmasının diğer illerdeki esnafın iştahını kabarttığını söyledi.

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ESNAFLA ANLAŞMANIN YOLUNU ARIYORLAR

Türkiye'nin Bulgar vatandaşlarına pasaport uygulamasını kaldırıp, kimlikle geçişe izin vermesi Edirne'de ticareti katladı. Bulgar bereketinden yararlanmak ve ürünlerini satmak isteyen Türkiye’nin çeşitli illerindeki esnaf da Edirne'de mağaza açmak için sıraya girdi. Edirne’de esnaf sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığı belirtiliyor. Şehir dışından gelip dükkan tutamayanlar ise ürünlerinin satılması için Edirne’deki esnafla anlaşmanın yolunu arıyor.

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CAZİP KAMPANYALARLA KENDİ İLLERİNE GELMELERİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORLAR

Yeni Şafak'tan Mesude Demirhan'ın haberine göre Bulgar vatandaşlarının özellikle tekstil, mobilya, tuvalet kağıdı, çocuk bezi gibi ürünlere büyük talep göstermesi dikkat çekti. Bu talebi karşılamak isteyen bölge esnafı, Gaziantep ve Denizli gibi şehirlerden gelen tüccarlarla bağlantı kuruyor. Bulgaristan vatandaşlarının gelmesi nedeniyle Edirne’de yaşanan ticari hareketlilik çevre illeri de harekete geçirdi. Edirne’ye komşu Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’deki esnaf cazip kampanyalar düzenleyerek Bulgar vatandaşlarının illerine gelmesi için çaba sarf ediyor.

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"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELEN ESNAF MAĞAZA AÇMAYA BAŞLADI"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan vatandaşlarının gelmesiyle birlikte şehirde ticari hareketliliğin hızla arttığını söyledi. Zıpkınkurt, “Türkiye'nin her yerinden gelen esnaf Edirne'de mağaza açmaya başladı. Özellikle şehirde bulunmayan ürünlerle ilgili mağaza açılması dikkat çekici. Edirne’de ticari hareketliliğin olması bölgemiz açısından güzel gelişme. Edirne veya Trakya Bölgesi’nde olmayan çeşitli ürünlerin şehrimizde satılması yönünde bölge esnafına talepler geliyor. Esnaf da gelen talepleri dikkate alarak çeşitli temsilcilik anlaşması imzalamaya başladı” şeklinde konuştu.

"ESNAFIN İŞTAHINI KABARTTI"

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelip alışveriş yapmasının diğer illerdeki esnafın iştahını kabarttığını söyledi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden birçok esnafın, Edirne’de iş yapabilmek için kendisini aradığını kaydeden Cingöz, “Bulgarlar özellikle markalı ürünlere büyük rağbet gösteriyor. Hem pazar esnafı hem de AVM’ler bu alışverişten oldukça memnun. Özellikle cuma günü kurulan pazara Bulgarlar büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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