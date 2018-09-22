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Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

Komşu ülke Bulgaristan’ın 22 Eylül tarihinde kutladığı ‘Bağımsızlık Günü’ ulusal bayramında, Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.

Günler öncesinden otel rezervasyonları kapanan kentte, esnaf başını kaldıramıyor. Turistler, her şeyden koli koli alıyor.

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller doldu

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Komşu ülke Bulgaristan'ın 22 Eylül tarihinde kutladığı 'Bağımsızlık Günü' ulusal bayramında, Edirne'de otel rezervasyonları kapandı.
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Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne'de geçiriyor.
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Yüzlerce otobüs ve özel araçları ile adeta şehre akın eden Bulgarlar, hem güzel havanın tadını çıkarıyor hem de alışveriş çılgınlığı yaşıyor.
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Bulgarlar, levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, hemen hemen her şeyden kolilerce alıyor.
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Edirne’nin Bostanpazar mevkiinde, ağırlıklı olarak temizlik ve çeşitli gıda ürünlerinin toptan satışının yapıldığı cadde de, Bulgar turistlerin akınına uğradı.
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Temizlik ürünlerinden gıdaya birçok ürünü koli koli alan Bulgarlar, 3 günlük ulusal bayramlarını Edirne’ye gelerek fırsata çevirdi.
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Edirneli esnaflar da bu yoğunluğun sebebini, "Hem yakın hem ucuz. Edirne onlar için fırsat şehri" olarak adlandırıyor.
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Kentteki Bulgar ziyaretçi yoğunluğunun Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.
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Bulgaristan Edirne turist Bulgar turist

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