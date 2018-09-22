Günler öncesinden otel rezervasyonları kapanan kentte, esnaf başını kaldıramıyor. Turistler, her şeyden koli koli alıyor.
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!
S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum