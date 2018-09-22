Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Günler öncesinden otel rezervasyonları kapanan kentte, esnaf başını kaldıramıyor. Turistler, her şeyden koli koli alıyor.

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller doldu

1 / 12 Komşu ülke Bulgaristan'ın 22 Eylül tarihinde kutladığı 'Bağımsızlık Günü' ulusal bayramında, Edirne'de otel rezervasyonları kapandı.

2 / 12 Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne'de geçiriyor.

3 / 12 Yüzlerce otobüs ve özel araçları ile adeta şehre akın eden Bulgarlar, hem güzel havanın tadını çıkarıyor hem de alışveriş çılgınlığı yaşıyor.

4 / 12 Bulgarlar, levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, hemen hemen her şeyden kolilerce alıyor.

5 / 12 Edirne’nin Bostanpazar mevkiinde, ağırlıklı olarak temizlik ve çeşitli gıda ürünlerinin toptan satışının yapıldığı cadde de, Bulgar turistlerin akınına uğradı.

6 / 12 Temizlik ürünlerinden gıdaya birçok ürünü koli koli alan Bulgarlar, 3 günlük ulusal bayramlarını Edirne’ye gelerek fırsata çevirdi.

7 / 12 Edirneli esnaflar da bu yoğunluğun sebebini, "Hem yakın hem ucuz. Edirne onlar için fırsat şehri" olarak adlandırıyor.

8 / 12 Kentteki Bulgar ziyaretçi yoğunluğunun Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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