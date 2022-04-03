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Edirne'ye Bulgar ve Yunan akını sürüyor! 3 ayda 500 binden fazla turist geldi

03.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist geldi. Yaşanan yoğunluktan memnun olan Edirne esnafı ise müşterilerin yüzde 95'ini yabancıların oluşturduğunu söyledi. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de, bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı yaşandı. Edirne'ye Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da turist gelmeye başladı.

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor.

Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor.

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Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm cenneti haline geldi.

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TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne'de ikinci sırada yerini aldı.

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Edinilen bilgiler doğrultusunda, Edirne’ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

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ÇILGINCA ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Çoğunluğu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarından oluşan Balkan ülkelerinden gelen binlerce turist, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan turistler, çılgınca alışveriş yaptı.

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Geceyi otellerde geçiren turistler, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan turistler, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

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EDİRNE ESNAFININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Menüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor" dedi.

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"KİLOLARCA KURUYEMİŞ ALIYORLAR"

Bir diğer esnaf Ömür Biçer de, müşterilerinin yüzde 95'inin Bulgaristan vatandaşlarından oluştuğunu ifade etti. Kuruyemiş satan Biçer, Bulgaristan vatandaşlarının kilolarca alışveriş yaptığına değindi.

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Pazar esnafı Bünyamin Coşkun da, Edirne pazarlarına yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını, Ramazan Bayramından sonra Edirne'de turist akını yaşanacağını söyledi. (İHA)

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