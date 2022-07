Edirne'ye gurbetçi akını! Bulgar ve Yunan turistlerin yerini onlar aldı: Yeniden doğmuş gibi olduk

Alışveriş için her gün binlerce Bulgar ve Yunan turistin akın ettiği Edirne’de son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan hareketlilikten dolayı yüzü gülen ve işleri artan kent esnafı, Kurban Bayramı alışverişleri ile de yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

İLK DURAK EDİRNE VE ÇARŞILAR

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan anavatan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra ilk durakları olan Edirne’ye gelen gurbetçi vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hediyelik eşyalar alarak baba ocağına dönüyor. Edirne’de bulunan tarihi çarşılarda son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Sezon itibarıyla yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların ve yabancı turistlerin Edirne’ye giriş yapmaya başladığını söyleyen tarihi çarşı esnafı Emin Özbostan, piyasalarda hareketlenmenin söz konusu olduğunu ifade etti. Gurbetçilerin gelmeye başladığını söyleyen Esnaf İlknur Arı, gurbetçilerin tarihi çarşıları gezerek alışveriş yaptığına değindi. Son zamanlarda Edirne’de özellikle otellerde bir hareketlilik yaşandığını belirten Tarihi Çarşı Esnafı Ahmet Duran, işlerin hareketlendiğini aktardı.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUK"

Almanya’dan yola çıkan ve memleketi Kütahya’ya giden Yasemin Kutlu, gümrüklerde çok beklediklerini ve uzun bir yoldan geldiklerini belirterek buna rağmen her şeye değdiğini aktardı. Türkiye’ye girer girmez yeniden doğmuş gibi ve enerji dolu olduklarını söyleyen Kutlu, "Dünyanın neresi olursa olsun Türkiye gibisi yok. Öncelikle aile ziyaretimizi gerçekleştireceğiz daha sonra güzelim ülkemizin tadını çıkaracağız. Ayağımız sonunda Türkiye topraklarına bastı. Çok mutluyuz, her sene bu anın gelmesini bekliyoruz. Türkiye bayrağını görünce dünyalar bizim oluyor. Bir an önce ailemizin yanına gitmek istiyoruz" dedi.

"İLK İŞİMİZ EDİRNE’Yİ GEZMEK OLDU"

Amsterdam’dan gelen gurbetçi Çağdaş Yılmaz, Türkiye’ye girişte ilk işleri Edirne’yi gezip görmek olduğunu söyledi. Alışveriş yapıp ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Edirne’mizde bulunmak mutluluk veriyor. Tarihi yerleri, camileri geziyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

"KAPALI ÇARŞI TURİSTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Almanya’dan gelen Bilgin Mert, "Edirne’yi ziyarete geldim. Edirne’nin tarihi yerleri, camileri gezilmeye değer. İnsanın karnının doyduğu yer değil, doğduğu yer daha mutluluk verici. Edirne de benim için öyle bir şehir. Edirne’de alışveriş yaptığımda hem istediğim markayı temin edebiliyorum hem de fiyat konusunda zorlanmıyorum. Kapalı Çarşı turistler için önemli bir yere sahip. Ben de her geldiğimde muhakkak gezerim oraları ve tavsiye ederim" dedi.

"EDİRNE OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ"

Gurbetçilerin ilk uğrak yeri olan Edirne’nin camileriyle, ciğeriyle meşhur olduğunu ve bundan dolayı çok şanslı olduklarını söyleyen Saraçlar Caddesi esnaflarından Levent Yaçi, "Buraya gelenler rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyor, gezebiliyor. Bu Edirne halkı için büyük bir nimet. Bir esnaf olarak Edirne halkına sesleniyorum; herkese duyarlı davranalım ve en güzel şekilde hizmet verelim. Kırkpınar güreşleri sezonundan dolayı yoğun bir hareketlilik oldu, işlerimiz çok güzel ilerliyor. Kent ekonomisine büyük bir katkıda bulunuldu. Her anlamda Edirne halkı kazanırsa herkes kazanır. Biz Edirne esnafı olarak vatandaşlara en kaliteli şekilde hizmet etmek zorundayız ve bunu elimizden geldiğince yapıyoruz. Herkesi Edirne’ye bekliyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)