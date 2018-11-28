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Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

Edirne'de sele kapılarak kaybolan 73 yaşındaki Veysel Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın köpeği, sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı. Sağanak yağışın sabah saatlerine kadar etkili olduğu kentte özel bir hastaneyi su bastı. Bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kentte son 24 saat içinde metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü, bunun da son 88 yılın rekoru olduğu ifade edildi.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Edirne'de sağanak yağışta Tayakadın ile Karakasım köyleri arasında sel suları nedeniyle mahsur kalan Yüksel Güven ile Gürkan Özkay, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı. Yağış nedeniyle tarladaki pancar motorunu kontrol etmeye giden Yüksel Güvendi ile avlanmaya giden Gürkan Özkay, aniden bastıran sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Güvendi, bölgede bulunan bir avcı barınağına sığınırken, Özkay ise ağaca tırmandı. Mahsur kalanların cep telefonu ile ulaştıkları köylülerin durumu Valiliğe bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Yüksel Güvendi ile Gürkan Özkay'ı kurtardı.

'SU BASINCA AĞACA ÇIKTIM'

Bölgeye avlanmaya gittiğini söyleyen Özkay, "Av yaparken su basınca bir ağaca çıktım. Telefonla muhtarı bir kez aramadım ama şarjım bitti. Onlar ekiplere haber vermişler" dedi. Güvendi ise yağmur nedeniyle tarladaki pancar motorunu almaya gittiğini belirterek, "Birden su gelince mahsur kaldım ve bölgedeki bir avcı barınağına girdim. Muhtarı cep telefonu ile aramadım ancak bir süre sonra orası da su aldı. Daha sonra ekipler gelerek beni kurtardı" diye konuştu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Edirne'de selde kaybolan Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.

SAHİBİNİN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Edirne’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın köpeği, sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.

Edirne'nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolan 80 yaşındaki Veysel Evren’in cansız bedeni, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çiftlik evinde bulundu. Öte yandan, 80 yaşındaki Veysel Evren’in, çiftlik evinde baktığı köpeğin evin etrafında havlaması da dikkat çekti.

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YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kentte yağış rekoru 1930 yılında saatte metrekareye 110 kilogramla kırıldı. 88 yılın ardından dün geceden bu yana saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Kentte sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor.

(İHA)


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