Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Edirne'de sağanak yağışta Tayakadın ile Karakasım köyleri arasında sel suları nedeniyle mahsur kalan Yüksel Güven ile Gürkan Özkay, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı. Yağış nedeniyle tarladaki pancar motorunu kontrol etmeye giden Yüksel Güvendi ile avlanmaya giden Gürkan Özkay, aniden bastıran sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Güvendi, bölgede bulunan bir avcı barınağına sığınırken, Özkay ise ağaca tırmandı. Mahsur kalanların cep telefonu ile ulaştıkları köylülerin durumu Valiliğe bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Yüksel Güvendi ile Gürkan Özkay'ı kurtardı.