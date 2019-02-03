Edirne Ziraat Odasının yeni başkanı belli oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Ziraat Odasının yeni başkanı Hüseyin Arabacı oldu.
Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen olağan genel kurul toplantısında, konuşmaların ardından oda faaliyet raporları okundu.
Daha sona yapılan seçimlerde Hüseyin Arabacı ve Mesut Çakır, başkanlığa aday oldu.
75 delegenin oy kullandığı seçimlerde 38 delegenin oyunu alan Arabacı, başkanlığa seçildi. Mesut Çakır ise 37 oy aldı.
- "Her zaman üreticilerimizin yanında olacağız"
Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.
Üyelerine hizmet etmek için tüm gücüyle çalışacağını anlatan Arabacı, "Dostluk ve arkadaşlık içinde bir seçim geçirdik. Bu bir hizmet yarışı, kazandığım için mutluyum. Bundan sonra sahada, tarlada her zaman üreticilerimizin yanında olacağız. Sıkıntılarını çözmek için köprü vazifesi göreceğiz." diye konuştu.
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