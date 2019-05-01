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Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, bin 500’e yakın emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Edirne Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, Talatpaşa Caddesi üzerinden davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan platforma yürüdü.Edirne’nin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan alana gelen binlerce emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, caddeyi doldurdu.

Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, bin 500’e yakın emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Edirne Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, Talatpaşa Caddesi üzerinden davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan platforma yürüdü.
Edirne’nin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan alana gelen binlerce emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, caddeyi doldurdu. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, B.KAMU-İŞ, TMMOB ve TTB adına basın bildirisi okunmasının ardından kutlama programları sona erdi.

250 polis görev aldı
Edirne’de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yaklaşık bin 500 emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcisinin katıldığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polis memurunun görev yaptığı öğrenildi.

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu

Edirne’de 1 Mayıs coşkusu
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