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Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Edirne’de, yerli ve milli üretimi desteklemek için 1.

Edirne’de, yerli ve milli üretimi desteklemek için 1. Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan üreticiler, ellerindeki yerli tohumlar ile istedikleri başka tohumu takas etme imkanına sahip oldu.
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Tohum Takas Şenliği, Karaağaç Yatılı Bölge Ortaokulu Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Çeşitliği gösterilerinde düzenlendiği şenliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, tohum araştırmacıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Geri dönüşüm olarak çevreyi ve ülkeyi faydalı bir hale getirelim ve kendi markamızı oluşturalım. O yüzden bu projede emeği geçen herkese çok ediyoruz” dedi.

“Tohum demek, gelecek demek”
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “İlk yerli tohum takas şenliği için güzel ülkemizin dört bir yanından, İzmir Seferihisar’dan, Silivri’den, Eskişehir’den, Muğla’dan Edirne’ye teşrif eden birçok belediyemize ve belediye başkanımıza, tohumla ilgili gelecek kaygısı olan, özlemi olan, ideali olan yerli tohum üreticileri, araştırıcıları, sivil toplum örgütlerine ve tohumun gelecek demek olduğunu bilerek, buraya gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.
Uygarlığın bir tohumla yeşerdiğini ifade eden Gürkan, “Yerli tohumlarımız bizim en büyük mirasımız. En büyük mirasımız olan yerli tohumlarımızı geleceğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından, şenliğe katılan üreticiler, ellerindeki yerli tohumlar ile istedikleri başka tohumu takas etme imkanına sahip oldu.

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti
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