Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonette 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenimuhacir beldesi yakınlarındaki rutin kontrollerde şüphe üzerine E.D'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 1 ton 200 kilogram beyaz kum midyesi bulundu.
Sürücü E.D'ye Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.
Midyeler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
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