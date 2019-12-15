Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen midyeler, Enez İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatılan sürücü F.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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