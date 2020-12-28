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  4. Edirne’de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi

Edirne’de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi

28.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Edirne’de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi

Edirne’de, jandarma ekiplerine şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesinde yapılan önleyici yol kontrol ve arama devriyesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi olduğu tespit edildi.Şahsa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten 100 bin TL ve jandarma trafik ekiplerince bin 288 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten 15 gün süreyle men edildi.Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen midyeler doğal ortamlarına bırakılması için Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne’de, jandarma ekiplerine şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesinde yapılan önleyici yol kontrol ve arama devriyesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi olduğu tespit edildi.
Şahsa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten 100 bin TL ve jandarma trafik ekiplerince bin 288 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten 15 gün süreyle men edildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen midyeler doğal ortamlarına bırakılması için Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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