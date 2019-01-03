HABER

Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga görüntülere yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga görüntülere yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yılbaşı gecesi çıkan kavgada yaklaşık 10 kişi bir kişiyi hastanelik edercesine tekme, tokat ve yumruklarla dövdü.

Alınan bilgiye göre, B.D, aldığı alkolün etkisiyle eski kız arkadaşının ev arkadaşına mesaj attı.

Daha sonra mesaj attığı kızın erkek arkadaşıyla 1. Murat Mahallesi'nde bir işletme önünde buluşan B.D, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmede garson oldukları belirlenen yaklaşık 10 kişi B.D'yi darp etti.

Kavga anını bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde B.D'yi kovalayarak ve darp ederek yere düşüren grubun, zaman zaman tekme ve yumruklarla vurdukları görülüyor. Bir süre darp edilen B.D'yi ayağa kaldıran gruptan birkaç kişi bir süre görüşmeleri sonrası B.D'yi yeniden darp etmeye başlıyor. B.D. daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.

Olayın ardından darp edildiğini ileri süren B.D, Edirne Emniyet Müdürlüğüne giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Karlıova'da yaralı bulunan kartala tedaviKarlıova'da yaralı bulunan kartala tedavi
Telsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardıTelsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası kavga

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

Hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

İstanbul için bir uyarı da Beyaz Masa'dan geldi: Can güvenliğiniz için...

İstanbul için bir uyarı da İBB'den: Can güvenliğiniz için...

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

Milli Piyango İdaresi'nden 'Sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.