HABER

Edirne'de 1059 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Edirne'de 1059 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1059 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, iki günde sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, Enez, Keşan İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Somali, Suriye, Mısır ve Libya uyruklu 1059 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamaOyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama
Ünlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destekÜnlü Oyuncu Hanifi Koç’tan Diyarbakır’daki annelere İzmir’den destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen oeparsyon sınır

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Ne olduğunu anlamadılar! Bir anda daldı

Yarına dikkat! Trafikte 200 bin kolluk görevlisi yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.