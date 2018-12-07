Edirne'de 11 ayda 70 bin 160 göçmen yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de son 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen 70 bin 160 göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılarının sınırı geçmek isteyen göçmenlerden kişi başı 1500 dolar, FETÖ ve diğer terör örgütü şüphelilerinden de en az 2500 euro aldıkları öğrenildi.

Yaşadıkları ülkelerden ekonomik koşullar ya da iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye giriş yapan göçmenler, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'ye geliyor. 'Düzensiz göçmen' diye tanımlanan kaçaklar, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a ya da kara sınırını kullanarak Bulgaristan'a geçmek için 'organizatör' ya da 'kılavuz' olarak bilinen insan kaçakçılarına yüklü miktarlarda paralar ödeyerek kaçmaya çalışıyor. Ancak kaçak göçmenlerin Avrupa hayali, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları'nın yanı sıra Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerle son buluyor.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda Edirne'de geçen yıl 47 bin 731 kaçak göçmen yakalanırken, bu yıl bu sayı neredeyse iki katına çıktı. Edirne Göç İdaresi verilerine göre, 2015 yılında 21 bin 953, 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731 'düzensiz göçmen' yakalanan kentte, bu yılın ilk 11 ayında bu rakam 70 bin 160'a çıktı. Avrupa ülkelerine gitmek isterken sınırda yakalananlar arasında en çok sırasıyla Suriye, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu kaçaklar yer alıyor.

KİŞİ BAŞI 1500 DOLAR VERİYORLAR

Göçmenlerin Yunanistan ya da Bulgaristan'a yasa dışı yolarak gidebilmek için insan kaçakçılarına kişi başı en az 1500 dolar ödedikleri öğrenildi. 'Organizatör' ya da 'kılavuz' denilen kaçakçıların küçük yaştaki çocuklar için yüzde 50 indirim yaparak 750 dolar aldıkları belirtildi. Sadece geçen Kasım ayında yakalanan 7 bin kadar göçmenden 3 bini, yasa dışı geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından şiddet görerek zorla geri gönderildiklerini söyledi. Edirne Göç İdaresi'nde yüz yüze yapılan görüşmelerde, kaçaklardan 300 kadarı, Yunanistan'da polisin para, cep telefonu ve elbiselerine el koyduğunu ve Meriç Nehri üzerinden yarı çıplak olarak Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

5 GÜNDE 4 KAÇAĞIN CESEDİ BULUNDU

Yunanistan'ın şiddet uygulayıp geri gönderdiği öne sürülen göçmenlerden 4'ü, sınırdaki Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde ölü bulundu. Yarı çıplak bulunan göçmenlerin donarak öldükleri tespit edildi. Çok sayıda kaçak göçmen ise yıl içerisinde Meriç Nehri'nde botları devrilerek yaşamını yitirdi.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNE FARKLI TARİFE

İnsan kaçakçıları, göçmenlerin yanı sıra haklarında soruşturma bulunan terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK ve DHKP/C üyelerini para karşılığında Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçırıyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda edilen bilgilere göre, insan kaçakçılarının FETÖ ve diğer terör örgütü üyelerinden sınırı geçmeleri karşılığında en az 2500 euro para aldıkları belirlendi. Güvenlik güçlerinde sınırlarda yapılan denetimlerde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana 250 kadar FETÖ şüphelisi sınırda yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenlere ve terör örgütü üyelerine kılavuzluk yapan 100 kadar şüpheli de güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde yakalandı.

SON OPERASYONDA 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kent merkezi ve sınır ilçelerde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırdığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.