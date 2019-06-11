Edirne'de 123 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, 123 Pakistan, Cezayir, Irak, Suriye, Afganistan, Filistin ve Bangladeş uyruklu kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

