Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Keşan ilçesinde yaptıkları kontrollerde F.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan İran uyruklu 13 kişi yakalandı. Araçta bulunan bot, kürek ve pompaya el konuldu.
Düzensiz göçmenler yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Olayla ilgili sürücü F.Ç. ve yanındaki Y.T. gözaltına alındı.
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