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Edirne’de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı.Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.’nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Edirne’de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı.
Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.’nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız öğrencinin durumu okul müdürüne bildirdikten sonra servis şoförü İ.C hakkında cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında İ.C. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.C emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

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