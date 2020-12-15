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Edirne’de 15 bin TL’lik kaçak cep telefonu ele geçirildi

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Edirne’de 15 bin TL’lik kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu ve telefonların şarj adaptörü ile kabloluları ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 14 Aralık 2020 tarihinde Romanya Ülkesinden hareket ederek İstanbul İline gidecek olan yolcu otobüsü TEM Gişeleri Havsa istikametinde durduruldu.Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı gereğince aranmasının ardından yurda kaçak yollarla sokulan ve gümrük İşlemine tabi tutulmaksızın getirilen, piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu, bu telefonlara ait 8 adet şarj adaptörü ile 4 adet adaptör kablosu ele geçirildi.

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu ve telefonların şarj adaptörü ile kabloluları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 14 Aralık 2020 tarihinde Romanya Ülkesinden hareket ederek İstanbul İline gidecek olan yolcu otobüsü TEM Gişeleri Havsa istikametinde durduruldu.
Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı gereğince aranmasının ardından yurda kaçak yollarla sokulan ve gümrük İşlemine tabi tutulmaksızın getirilen, piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet kaçak cep telefonu, bu telefonlara ait 8 adet şarj adaptörü ile 4 adet adaptör kablosu ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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