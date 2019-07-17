HABER

Edirne'de 159 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Edirne'de 159 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 159 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, Uzunköprü, Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde dört gün boyunca yapılan denetimlerde Tunus, Somali, Bangladeş, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve İran uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Kuzeninin hediye ettiği kuzuyu yanından ayırmıyorKuzeninin hediye ettiği kuzuyu yanından ayırmıyor
Denizli’de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtıDenizli’de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne hudut Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen'in cezaları belli oldu

FETÖ elebaşının 2 yeğeni için karar!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi! Rabia Naz'ın ölümü araştırılacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi! 'Böylesine ilk kez rastladık'

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Bolu Dağı’nın ünlü lokanta sahibi İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis

Ünlü lokanta sahibine 5 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.