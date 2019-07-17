Edirne'de 159 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 159 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, Uzunköprü, Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde dört gün boyunca yapılan denetimlerde Tunus, Somali, Bangladeş, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve İran uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

