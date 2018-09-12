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Edirne'de 160 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 160 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne merkez ile Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Afganistan, Filistin, Cezayir, Suriye ve Libya uyruklu 160 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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