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Edirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'de tava ciğeri lokantası işleten Bahri Dinar'ın 300 liraya alıp, iş yerinin önünde sergilediği 160 kiloluk bal kabağı ilgi çekiyor.

Edirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de tava ciğeri lokantası işleten Bahri Dinar'ın 300 liraya alıp, iş yerinin önünde sergilediği 160 kiloluk bal kabağı ilgi çekiyor.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı da olan Bahri Dinar, 300 lira ödeyerek Karaağaç Mahallesi'nde bir üreticiden bal kabağı aldı. Dinar, müşteri çekmek için kabağı tava ciğeri lokantasında sergiliyor. 4 kişinin taşımakta zorlandığı kabağı görenler bol bol fotoğraf çekiyor. Bahri Dinar, yaklaşık 6 yıldır kentte yetişen en büyük kabağı satın alarak sergiledikten sonra tatlı yaparak müşterilerine ücretsiz dağıttığını söyledi. Dinar, "Geçtiğimiz yıl 120 kilo ağırlığında kabak yetişmişti. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizde bu yılki kabağımız 160 kilo ağırlığında. Bu ayrıca bir rekor. Bu yıl kentte geçmiş zamanların en büyük kabağı yetişmiş oluyor. Daha büyüğüne biz denk gelmedik. Kabağın yanında ayrıca bu yıl dev karpuzlarımız var. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallemizde yetişen bu dev karpuzların da reçelini yapacağız. Kabak ve karpuzlarımızı yaklaşık 1 ay sergiledikten sonra, tatlısını yaparak müşterilerimize ücretsiz dağıtacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyorEdirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyorEdirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyorEdirne'de 160 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

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