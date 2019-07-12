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Edirne'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Edirne'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 162 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde Eritre, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Fas, Filistin, Mısır ve İran uyruklu 162 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne hudut

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