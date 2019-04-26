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Edirne'de 166 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:07 | Son Güncelleme

Edirne'de 166 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, İran, Fas, Libya, Somali, Tunus, Filistin ve Eritre uyruklu 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Jandarma

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