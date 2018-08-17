HABER

Edirne'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Edirne'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 170 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında çok sayıda yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubun geçişini önledi.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde, Pakistan, Filistin, Suriye, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 170 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)
PKK'nın finans kaynağına ağır darbePKK'nın finans kaynağına ağır darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi göçmen Güvenlik Güçleri Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.