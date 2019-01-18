Edirne'de 174 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Keşan, Havsa, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Küçükdöllük, Kemalköy ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Sri Lanka, Afganistan ve Tunus uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

