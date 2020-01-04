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  4. Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine iki aracı Hacıgazi Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 kişi yakalandı.

Olayla ilgili O.B. ve O.Ç, gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Meriç ilçesinin Kadıdondurma köyü yakınlarında L.K'nın kullandığı araçta, Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayla ilgili L.K, gözaltına alındı.

Yakalanan 18 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne göçmen kaçakçısı Jandarma

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