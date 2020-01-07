HABER
  4. Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı

Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan ve teslim edildiği Edirne İl Göç İdaresi'nde 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda merkeze bağlı Değirmenyeni köyündeki çiftlikte çalışan ve 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu K.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. K.K., işlemleri için emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Başkan Kanar’dan Emniyet Müdürü Mithat Öztaş’a ziyaretBaşkan Kanar’dan Emniyet Müdürü Mithat Öztaş’a ziyaret
Fırtına balıkçı barınağını vurduFırtına balıkçı barınağını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.