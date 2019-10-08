HABER

Edirne’de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Edirne’de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 54.

Edirne’de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde çalışma yaptı. 2 günlük sınır denetimleri kapsamında, Fas, Mısır, Sudan, Yemen, Ürdün, Somali, Afganistan, İran, Irak, Filistin, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusuNaim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu
İstanbul'da öldürülen engelli gencin katil zanlısı Adana'da yakalandıİstanbul'da öldürülen engelli gencin katil zanlısı Adana'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.