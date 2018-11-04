Edirne'de 2 kadının öldüğü trafik kazası

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2 kadının öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü tutuklandı, diğer sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Abalar Köyü sapağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Kosnak ve Zehra Çıvgın'a çarparak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan minibüs sürücüsü U.B ve otomobil sürücüsü komiser yardımcısı M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden U.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Kosnak ve Zehra Çıvgın hayatını kaybetmiş, kazanın ardından sürücüler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Öte yandan dün hayatını kaybeden Kosnak ile Çıvgın'ın cenazesi bugün Abalar Köyünde toprağa verildi.
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