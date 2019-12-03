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Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 08:16 | Son Güncelleme

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçan şpheliyi bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardan çok sayıda ihbar alan polis, kentin birçok bölgesinde güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan sakkalı 40 yaşlarındaki şüpheliyi arıyor. Kentin giriş çıkış noktalarında güvenliği artıran ekipler, gece mesaisinde cami, park ve metruk binalarda aramalarını sürdürüyor.

'BÖYLE BİR İNSANLA AYNI ŞEHİRDEYİZ'

Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan Trakya Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin, kendini bilmez psikolojik rahatsızlığı olan birisinin, böyle çağdaş bir kentte ve böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi.

Aynı semtte oturan üniversite öğrencisi Merve Yıldırım ise "Yaşanan korkunç olayı internette gördüm. Kız- erkek ayrım olmadan herkeste bir tedirginlik yaşattı. Bu şahsın psikolojik sorunu olduğu belli, bir anda gelip saldırıyor. Korkuyoruz. Karşına çıksa ne yapacağını bilemezsin. Korkunç olay. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." diyerek endişesini ifade etti.

Edirne'de bakkal dükkanı işleten Yaşar Varel, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduğunu belirterek, "Edirne gibi küçük çağdaş bir kentte bu tür olayların yaşanmasını hiç hoş karşılamıyoruz. Kadınlar, çocuklar çok tedirgin. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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